İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlar çerçevesinde çok sayıda evde arama yaparak içindekileri tahrip ettiği ve onlarca genci gözaltına aldığı bildirildi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinin doğusundaki Azzun köyüne gece düzenledikleri baskın sırasında onlarca genci gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde de İsrail askerlerinin Filistinli gençleri kelepçeledikten sonra, onları gözaltına almak için askeri araçlara doğru götürdükleri görülüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail güçlerinin bu sabah Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas ilinin güneyinde bulunan El-Faria Mülteci Kampındaki çok sayıda eve baskın düzenleyerek, ev sakinlerini zorla dışarı çıkardığı belirtildi.