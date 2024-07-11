İsrail ordusu Batı Şeria'da baskın düzenledi, 7 Filistinli yaralandı

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in baskın sırasında vatandaşları darbetmesine tepki gösteren Filistinli onlarca genç ile askerler arasında olaylar çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'taki olaylarda yaralanan 4 Filistinliye müdahale edildiği belirtildi.

Yaralı Filistinlilerden birinin gerçek mermi, diğerlerinin ise darp sonucu yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun darbederek yaraladığı Filistinliler arasında bir kadının da olduğu bilgisi paylaşıldı.

AA'ya konuşan yerel kaynaklar da İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine yakın Halhul beldesine baskın yapması üzerine olaylar çıktığını belirtti.

Yerel kaynaklar, olaylarda 2'si gerçek mermi, biri darp sonucu 3 Filistinlinin yaralandığını vurguladı.

İsrail ordusunun ayrıca Batı Şeria'nın Ramallah, Beytüllahim, El Halil ve Kalkilya kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar yaptığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.