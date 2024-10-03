İsrail Ordusu Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Etkisiz Hale Getirdi

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir askeri üssün girişinde "bıçak taşıdığı" iddiasıyla bir Filistinlinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentindeki Yehuda Tugayı karargahının girişine gelen bıçaklı bir Filistinlinin ordu güçlerince etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail askerleri arasında herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilirken, söz konusu Filistinlinin nasıl etkisiz hale getirildiğine ilişkin ise detay verilmedi.