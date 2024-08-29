İsrail ordusu Batı Şeria'da camiyi tahrip etti - Son Dakika
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İsrail ordusu Batı Şeria'da camiyi tahrip etti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndaki Ebu Bekir Sıddık Camii'ni tahrip etti. İsrail ordusu, kamp içindeki altyapıyı infilak ettirerek büyük tahribata neden oldu.

29.08.2024 01:46
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndaki Ebu Bekir Sıddık Camii'ni tahrip ettiği bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, çarşamba sabahından bu yana Tubas kentine saldırılarını sürdürüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine saldıran İsrail ordusu, Faria Mülteci Kampı'nda bulunan Ebu Bekir Sıddık Camii'nin altında yer alan altyapıyı infilak ettirdi.

Patlamanın ardından camide yangın çıktı. Bölgeyi sıkı abluka altında tutan İsrail ordusunun kampta geçişleri sınırlaması nedeniyle camideki tahribatın boyutları tam olarak bilinmiyor.

İsrail ordusu, Faria Mülteci Kampı'nda altyapı ve vatandaşların özel mülklerine büyük tahribat vermeyi sürdürürken, Kamp'taki askeri varlığını artırıyor. Evlere baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, vatandaşlara saldırıyor ve gözaltına alıyor.

Kaynak: AA

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