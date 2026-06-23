İsrail Ordusu Batı Şeria'da Ev Yıktı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Ev Yıktı

İsrail Ordusu Batı Şeria\'da Ev Yıktı
23.06.2026 16:16
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da ruhsatsız olduğu iddiasıyla bir Filistinlinin evini yıktı.

EL İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini daha "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

AA muhabirine açıklama yapan Suud Atraş isimli Filistinli, İsrail ordusunun sabah erken saatlerde buldozerlerle Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyinde yer alan "Kılkis" köyüne baskın düzenlediğini söyledi.

Atraş, İsrail askerlerinin "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla köydeki 260 metrekarelik alana sahip evini yıkmaya başladığını belirtti.

İsrail askerlerinin yıkım sırasında evin etrafının kuşatarak eve yaklaşmalarına izin vermediğini ifade eden Atraş, askerlerin daha sonra kendilerine saldırdığını aktardı.

Atraş, İsrail askerlerinin "burada kalmaya hakkınız yok" diyerek köydeki kadınlara, gençlere ve çocuklara saldırdığını kaydetti.

Filistin makamları, Tel Aviv'in, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yeni yerleşim alanları açmak ve mevcut olanları genişletmek amacıyla Filistinlilere ait binaları ve yapıları yıktığını ifade ediyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin raporuna göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sadece mayıs ayında Batı Şeria'da 70 yıkım operasyonu gerçekleştirdi.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da Ev Yıktı - Son Dakika

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