İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı: 7 yaralı - Son Dakika
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İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı: 7 yaralı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bulunan el-Emari Mülteci Kampı çevresine düzenlediği baskında 3'ü ağır 7 Filistinli yaralandı. Bir çocuğun da aralarında bulunduğu yaralılar hastaneye kaldırıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılar artış gösteriyor. Bu süre zarfında İsrail askerleri ve İsraillilerin saldırılarında 545 Filistinli hayatını kaybetti.

14.06.2024 20:49
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da el-Bire kentinin güneyindeki el-Emari Mülteci Kampı çevresine düzenlediği baskında 3'ü ağır 7 Filistinli yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu el-Emari kampının çevresine düzenlediği baskında bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin baskınında 3'ü ağır 7 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Yaralananlar arasında bir çocuk da bulunuyor.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun baskınında karnından ağır yaralanan 12 yaşında bir çocuğun hastaneye götürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 545 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı: 7 yaralı - Son Dakika

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