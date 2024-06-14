İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı: 7 yaralı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da el-Bire kentinin güneyindeki el-Emari Mülteci Kampı çevresine düzenlediği baskında 3'ü ağır 7 Filistinli yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu el-Emari kampının çevresine düzenlediği baskında bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin baskınında 3'ü ağır 7 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Yaralananlar arasında bir çocuk da bulunuyor.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun baskınında karnından ağır yaralanan 12 yaşında bir çocuğun hastaneye götürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 545 Filistinli hayatını kaybetti.