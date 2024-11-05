İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Cenin kentinin güneyinde Eş-Şüheda Meydanı'nda Filistinlilere ait bir aracı hedef aldı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçlerinin söz konusu saldırısında 2 kişinin öldüğü kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ordusu Batı Şeria'da Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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