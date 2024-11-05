İsrail Ordusu Batı Şeria'da Saldırı Düzenledi

Güncel

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Cenin kentinin güneyinde Eş-Şüheda Meydanı'nda Filistinlilere ait bir aracı hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçlerinin söz konusu saldırısında 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.