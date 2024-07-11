İsrail Ordusu, Be'eri Yahudi Yerleşim Birimini Koruyamadığını Kabul Etti - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Be'eri Yahudi Yerleşim Birimini Koruyamadığını Kabul Etti

İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırıları sırasında Be'eri Yahudi yerleşim birimini koruyamadığını resmen kabul etti. Yapılan resmi soruşturma sonucunda, İsrail ordusunun Be'eri'deki İsrail vatandaşlarını koruma misyonunu yerine getiremediği belirlendi. Saldırıda 31 asker ve güvenlik personeli hayatını kaybederken, Hamas'ın yaklaşık 100 seçkin üyesi öldürüldü. İncelemeler sonucunda Kibutz'daki evlerde ağır hasar oluştuğu ve restorasyon sürecinin uzun süreceği belirtildi.

11.07.2024 22:39
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İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırıları sırasında Gazze Şeridi sınırında yer alan Be'eri Yahudi yerleşim birimini "korumadaki başarısızlığını" resmen kabul etti.

İsrail ordusunun resmi sitesinde yayınlanan raporda, yürütülen resmi soruşturma neticesinde, "İsrail ordusunun, 101 kişinin öldüğü ve 32 kişinin esir alındığı Be'eri'deki İsrail vatandaşlarını koruma misyonunu yerine getiremediği" sonucuna varıldığı belirtildi.

Rapor, İsrail ordusunun 7 Ekim'de yaşanan kapsamlı sızma senaryosuna hazırlıklı olmadığını doğruladı.

Kibutz'a (İsrail'de ortak çalışma esaslarına göre oluşturulmuş tarımsal topluluk) düzenlenen saldırıda 31 asker ve güvenlik personelinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı kaydedilen raporda, yaklaşık 340 silahlı Filistinlinin Be'eri'ye sızdığı, aralarında bulunan Hamas'ın yaklaşık 100 seçkin mensubunun tamamına yakınının öldürüldüğü ifade edildi.

Yapılan incelemeye göre Kibutz'daki evlerde ağır hasar oluştuğu ve restorasyon sürecinin uzun sürmesinin beklendiği belirtildi.

Haaretz gazetesinin dünkü haberinde, İsrail ordusu tarafından yapılan bir soruşturmada, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısı sırasında ordunun Gazze Şeridi sınırında yer alan Be'eri Yahudi yerleşim birimindeki davranışında "ciddi kusurlar" olduğunun ortaya çıktığı belirtilmişti.

İsrail'in kendi vatandaşlarını öldürdüğü "Hannibal Protokolü"

Kurulduğu günden bu yana rehine krizleriyle boğuşmak zorunda kalan İsrail, bu durumun kendisine son derece büyük bedeller ödettiğini düşünerek 1986 yılında bir protokol hazırlamıştı.

Rehinelerin kurtarılma imkanı yoksa onları alanlarla birlikte ortadan kaldırılmasını öngören Hannibal Protokolü, yaklaşık 20 sene gizlenmişti. 2003'te İsrailli doktor Avner Shiftan tarafından öğrenilen protokol, Haaretz gazetesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştu.

İsrail'de 7 Ekim 2023'teki saldırılarda sivil ölümlerin araştırılması sırasında, görgü tanıklarının şahitliği ve bölgede ağır ateşli silahların kullanılması üzerine Hannibal Protokolü'nün uygulandığı iddiaları gündeme gelmişti.

Yakınlarını Nova Müzik Festivali'nde kaybedenler 2 Ocak'ta İsrail güçlerinin "sorumluluğunun araştırılması" hakkında ihmal davası açarken, Be'eri yerleşim biriminde ölenlerin aileleri 6 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye, olayın kapsamlı ve şeffaf şekilde soruşturulmasını isteyen bir mektup göndermişti.

İsrail medyasında, 7 Ekim saldırısı sırasında, İsrail ordusunun esirleri de öldürmeyi öngören Hannibal Protokolü'nü uyguladığı haberleri yer almış, olayla ilgili soruşturma açılması çağrıları yapılmıştı.

İsrail ordusunun 6 Şubat'ta, orduya ait tankın 7 Ekim günü Yahudi yerleşim birimindeki bir evi bombalaması sonucu İsrailli 12 esirin ölmesiyle ilgili soruşturma başlattığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu, Be'eri Yahudi Yerleşim Birimini Koruyamadığını Kabul Etti - Son Dakika

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