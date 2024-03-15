İsrail ordusu, bıçaklı saldırıda ölen askerin sayısı 591'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail ordusu, bıçaklı saldırıda ölen askerin sayısı 591'e yükseldi

İsrail ordusu, Necef (Negev) Çölü bölgesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çavuş Uri Moyal'in ölümüyle birlikte, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen asker sayısı 591'e yükseldi.

15.03.2024 00:23  Güncelleme: 00:25
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İsrail ordusu, dün Necef (Negev) Çölü bölgesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralanan bir askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordu radyosu, bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 51 yaşındaki Çavuş Uri Moyal'in öldüğünü bildirdi.

Moyal'in, Nahal Polisi Teknoloji ve Bakım Departmanı Başkanı olarak görev yaptığı belirtildi.

Nahal Polisi, İsrail ordusuna bağlı sınır polisi birimlerinden biri olarak biliniyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Moyal'in ölümüyle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen asker sayısının 591'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, dün, Necef (Negev) Çölü bölgesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsraillinin yaralandığı, saldırganın ise "etkisiz hale getirildiği" belirtilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, bıçaklı saldırıda ölen askerin sayısı 591'e yükseldi - Son Dakika

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