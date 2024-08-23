İsrail ordusu çatışmalarda bir asker daha kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu çatışmalarda bir asker daha kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinlilerle çıkan çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu. Çatışmalarda hayatını kaybeden askerin kimliği ve ölüm yerine dair bilgiler ise açıklanmadı.

23.08.2024 01:17
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinlilerle çıkan çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Çavuş Uri Aşkenazi Nekhemia'nın Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtilirken tam olarak nerede öldüğü bilgisine yer verilmedi.

Askalan şehrinden olan ve 46. Zırhlı Tabur'da görev yaptığı belirtilen Nekhemia'nın ailesine ölüm haberinin iletildiği dile getirildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 331'i Gazze'yi karadan işgal sürecinde olmak üzere 695'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 695 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 640 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu çatışmalarda bir asker daha kaybetti - Son Dakika

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