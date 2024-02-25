İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde çıkan çatışmalarda bir asker öldü, 2\'si ağır yaralandı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda bir askerin öldürüldüğünü, 2'sinin ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda bir askerin öldürüldüğü belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda İsrailli 2 askerin de ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 239'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 578 İsrail askerinin öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli öldürüldü, 69 bin 737 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.