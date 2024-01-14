İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'ndeki çatışmalarda bir asker öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 603. Mühendislik Taburu'nda görev yapan Çavuş Saar Megalon'un (21), Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.