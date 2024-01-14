 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir asker öldü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir asker öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda 603. Mühendislik Taburu'nda görev yapan 21 yaşındaki Çavuş Saar Megalon'un öldüğünü duyurdu. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 522 askerin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'ndeki çatışmalarda bir asker öldü
14.01.2024 - 09:43,
Abone Ol

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 603. Mühendislik Taburu'nda görev yapan Çavuş Saar Megalon'un (21), Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir asker öldü - Son Dakika


09:56
MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:12
9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05
Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
08:48
Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı
08:28
Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler
07:07
Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı
03:36
CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı
03:12
Didim'de genç kızı taksiyle kaçırdılar! Ailesini arayıp 'Beni depoda tutuyorlar' dedi, polis çalışma başlattı Didim'de genç kızı taksiyle kaçırdılar! Ailesini arayıp "Beni depoda tutuyorlar" dedi, polis çalışma başlattı

Son Dakika
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:12 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05 Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
08:48 Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı
08:28 Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler
07:07 Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı
03:36 CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı
03:12 Didim'de genç kızı taksiyle kaçırdılar! Ailesini arayıp "Beni depoda tutuyorlar" dedi, polis çalışma başlattı
02:04 Otomobilin çarptığı 2 genç yaşamını yitirdi
00:37 Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 10:16:09. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir asker öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement