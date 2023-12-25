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İsrail ordusu çatışmalarda iki askerini daha kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu çatışmalarda iki askerini daha kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda iki askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu. Toplamda 489 İsrail askeri hayatını kaybetti.

İsrail ordusu çatışmalarda iki askerini daha kaybetti
25.12.2023 - 08:33,
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İsrail ordusu, 2,5 ayı aşkın süredir bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda iki askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazlı açıklamada, 14. Zırhlı Tugay'dan Astsubay Nitai Maizels (30) ile Nahal Tugayı'nın 50. Taburu'ndan Rani Tamir'in (20) Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 156'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 İsrail askeri öldürüldü.

Kaynak: AA
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