İsrail Ordusu El-Favvar Kampı'na Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı El-Favvar Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 60'tan fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinde El Halil kentindeki Favvar Mülteci Kampı'na geniş çaplı baskın düzenledi.

Baskın sırasında 60'tan fazla Filistinliyi alıkoyan İsrail güçleri, ellerini ve gözlerini bağladıkları Filistinlileri kamp yakınındaki bir spor sahasında toplayarak sorguya aldı.

İsrail güçleri, sorgudan sonra Filistinlilerden bazılarını serbest bırakırken birçoğunu ise gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.