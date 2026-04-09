İsrail Ordusu El-Favvar Kampı'na Baskın Düzenledi - Son Dakika
İsrail Ordusu El-Favvar Kampı'na Baskın Düzenledi

09.04.2026 17:46
İsrail ordusu, El Halil'deki mülteci kampında 60'tan fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı El-Favvar Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 60'tan fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinde El Halil kentindeki Favvar Mülteci Kampı'na geniş çaplı baskın düzenledi.

Baskın sırasında 60'tan fazla Filistinliyi alıkoyan İsrail güçleri, ellerini ve gözlerini bağladıkları Filistinlileri kamp yakınındaki bir spor sahasında toplayarak sorguya aldı.

İsrail güçleri, sorgudan sonra Filistinlilerden bazılarını serbest bırakırken birçoğunu ise gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu El-Favvar Kampı'na Baskın Düzenledi - Son Dakika

Eşref Rüya’nın ’Kadir Baba’sı siyaseti birleştirdi Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi
Beşiktaş’ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera’yı 3-1 yenerek CEV Kupası’nda şampiyon oldu. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera'yı 3-1 yenerek CEV Kupası'nda şampiyon oldu.
İsrail’de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu’ya yüklendi İsrail'de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu'ya yüklendi
Ümraniye’de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı Ümraniye'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı

18:45
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
18:43
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti
AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti
18:19
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
18:12
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı
Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
SON DAKİKA: İsrail Ordusu El-Favvar Kampı'na Baskın Düzenledi - Son Dakika
