İsrail Ordusu Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Ordusu Filistinliyi Öldürdü

23.07.2026 17:54
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da bıçaklı saldırı iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde gasbedilen Filistin toprakları üzerinde kurulan yasa dışı "Ganim" yerleşim birimi yakınlarında "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "askerlere bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinlinin açılan ateş sonucu öldüğü" iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinlinin bölgede bulunan bir askeri kontrol noktasına gelerek bir askeri bacağından bıçakla hafif şekilde yaraladığı öne sürüldü.

İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinlinin kimliğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de birkaç saat önce işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kenti kırsalında "bıçaklı saldırı düzenledikleri" iddiasıyla 2 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölümlere, yaralanmalara ve gözaltılara; mülklerin tahrip edilmesine, ekinlerin ve hayvanların zarar görmesine neden oluyor.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim; 1181 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin gözaltına alınmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika

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