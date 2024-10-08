İsrail Ordusu: Gazze'de 1 Asker Öldü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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İsrail Ordusu: Gazze'de 1 Asker Öldü, 1 Ağır Yaralı

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 1 askerin öldüğünü, 1 askerin ise ağır yaralandığını bildirdi.

08.10.2024 07:46
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İsrail ordusu, Gazze'de Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalarda 1 askerin öldüğünü, 1 askerin de ağır yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Bislah Tugayı 17. Taburu'ndan çavuş Noam Israel Abdu'nun pazartesi günü Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Açıklamada, başka bir askerin de çatışmalarda ağır yaralandığı bilgisi geçildi.

Ordudan yapılan bir diğer açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda bir askerin ağır yaralandığı kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.

Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere ölen İsrail asker sayısı 730'a yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu: Gazze'de 1 Asker Öldü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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