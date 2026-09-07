İsrail ordusu Gazze'de 2 Filistinli balıkçıyı yaraladı, 3 evi ve Han Yunus'u vurdu - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'de 2 Filistinli balıkçıyı yaraladı, 3 evi ve Han Yunus'u vurdu

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İsrail ordusu Gazze kenti açıklarında balıkçılık yapan 2 Filistinliyi ateş açarak yaraladı, Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda 3 evi hava saldırısıyla hedef aldı ve Han Yunus'un güneyine topçu atışı gerçekleştirdi. Saldırılarda yaralanan balıkçılardan birinin durumu orta, diğerinin hafifken, ev saldırılarında ölen veya yaralanan olmadı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin açıklarında balıkçılık yapan 2 Filistinliyi ateş açarak yaraladığı, Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda 3 eve hava saldırısı düzenlediği ve Han Yunus kentinin güneyine topçu atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

AA'ya konuşan yerel sağlık kaynağına göre, Gazze kenti açıklarında İsrail hücumbotları, Gazze kenti açıklarında balıkçılık yapan teknelere top atışı ve ateş açarak saldırdı.

Saldırıda yaralanan 2 Filistinli balıkçıdan birinin durumu orta, diğerinin ise hafif durumda.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail donanması, Gazze Şeridi kıyısı boyunca balıkçı teknelerine düzenli olarak saldırıyor ve teknelere ateş açıyor.

Geçimlerini küçük ve el yapımı teknelerle sağlamaya çalışan balıkçılar, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında balıkçı teknelerini tahrip etmesinin ardından da İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Gazze'de 3 ev hedef alındı

Öte yandan İsrail savaş uçakları, sabah saatlerinde Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'nde İsrail askerlerinin konuşlandığı bölgelere yakın 3 evi bombaladı.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, Tuffah Mahallesi'ndeki Es-Senafur Kavşağı çevresinde 3 evin İsrail'in düzenlediği çok sayıda hava saldırısında hedef alındığını, saldırılarda ölen veya yaralanan olmadığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise İsrail ordusu, Han Yunus kentinin güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi. İsrail askeri araçlarından da kentin doğusundaki bölgelere yoğun şekilde ateş açıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 1344 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 481'i de yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 bin 651 Filistinli yaşamını yitirdi, 174 binden fazlası da yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Gazze'de 2 Filistinli balıkçıyı yaraladı, 3 evi ve Han Yunus'u vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu Gazze'de 2 Filistinli balıkçıyı yaraladı, 3 evi ve Han Yunus'u vurdu - Son Dakika
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