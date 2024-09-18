İsrail Ordusu Gazze'de 4 Askerini Kaybetti

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerinin öldüğünü, 6 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yaşanan çatışmalarda 4 askerin öldüğü, 6 askerin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 İsrail askeri öldü.