İsrail Ordusu Gazze'de Aileye Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Ordusu Gazze'de Aileye Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında bir aile, 3 çocukla birlikte hayatını kaybetti.

25.04.2025 11:21
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İsrail ordusunun şafak vakti Gazze Şeridi'nin güneyindeki el-Mevasi bölgesinde hedef aldığı çadırda, anne ve baba ile 3'ü çocuğu hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı el-Mevasi bölgesinde "Ebu Tuayme" ailesinin çadırına hava saldırısı düzenledi.

Vurulan çadırda yaşayan İbrahim Halil Ebu Tuayme ve eşi Hanadi Şaban Ebu Tuayme ile çocukları 8 yaşındaki Semira, 6 yaşındaki Azim ve 4 yaşındaki Rafet yaşamlarını yitirdi.

Ebu Tuayme ailesi, İsrail saldırılarından kaçmak için Han Yunus kentindeki evlerini terk edip el-Mevasi bölgesinde bulabildikleri bu çadıra sığınmışlardı.

Öte yandan İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Han Yunus kentindeki el-Menara bölgesinde bir evi hedef aldığı, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı da Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Kebire bölgesinde toplanan insanlara saldırı düzenledi.

Söz konusu saldırılarda henüz ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1978 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 207 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 355'e, yaralıların sayısının da 117 bin 248'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Gazze'de Aileye Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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