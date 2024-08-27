İsrail ordusu Gazze'de apartman dairesini hedef aldı, 4 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'de apartman dairesini hedef aldı, 4 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze kentinde bir apartman dairesini hedef aldığı saldırıda 3'ü çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Saldırı sonrası enkaz altında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

27.08.2024 23:46
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İsrail ordusunun, Gazze kentinde bir apartman dairesini hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin güneybatısında yer alan Tel Heva mahallesinde bir apartman dairesini bombaladı.

Saldırı sonrası enkazda 3'ü çocuk 4 Filistinlinin cansız bedeni ile yaralı 3 kişiye ulaşıldı.

Sivil savunma ekipleri enkazda arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre saldırı İsrail ordusuna ait savaş uçağıyla gerçekleştirildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybının 40 bini her geçen gün aştığı insanlık felaketi gün geçtikçe derinleşiyor.

Kaynak: AA

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