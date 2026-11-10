İsrail ordusu Gazze'de ateşkese rağmen 1 Filistinliyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde ateş açması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi, ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ateş açması sonucu 26 yaşındaki Sair Hilmi Berike hayatını kaybetti.

Han Yunus'un güneybatısında da İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir kadın yaralandı.

Kentin orta kesimindeki Mustafa Hafız Okulu'na İsrail ordusunun ateş açması sonucu 5 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

İsrail hücum botlarının Han Yunus sahilinde Filistinli balıkçılara ateş açması sonucu bir balıkçı yaralandı, 2 balıkçı teknesi de tahrip edildi.

Han Yunus'un güneyindeki Batn es-Semin bölgesinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açması sonucu bir çocuk yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail topçu birlikleri ve askeri araçlarının Han Yunus'un güney ve doğu kesimlerine yoğun bir şekilde ateş açtığını söyledi.

Gazze'nin orta kesimindeki Meğazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusu Haseni el-Masdar Camisi ve Ebu Reşid Vadisi bölgelerine yoğun ateş açarak kısa süreliğine girip çıktı.

Deyr el-Belah'ın doğusunda ise İsrail ordusu evleri ve yapıları patlayıcılarla yıkmayı sürdürdü.

İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında 1613'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana da 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaralı sayısı 175 bini aştı.

İsrail ordusu Gazze'de soykırıma varan saldırılarında sivil altyapının yüzde 90'dan fazlasını tahrip etti.