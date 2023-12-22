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İsrail ordusu Gazze'de saldırılar düzenledi, en az 18 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'de saldırılar düzenledi, en az 18 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 18 Filistinli öldürdü. Ayrıca, Gazze'nin çeşitli bölgelerine yönelik bombardıman devam etti. İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusundaki bir evi bombalayarak en az 18 Filistinliyi öldürdü. Ayrıca, Cibaliya kentindeki su arıtma tesisi ve Han Yunus'taki Filistin Kızılayı'na ait hastane de İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

İsrail ordusu Gazze\'de saldırılar düzenledi, en az 18 Filistinli öldü
22.12.2023 - 23:59,  Güncelleme: 00:00
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 18 Filistinli öldürüldü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik bombardımanını sürdürdü.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusundaki bir evi bombalaması sonucu en az 18 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya kentindeki Eski Gazze Caddesi'nde bir su arıtma tesisini hedef alarak yerle bir etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Gazze'nin güneyinde Han Yunus'taki Filistin Kızılayına ait el-Emel Hastanesi önünün İsrail ordusunca yoğun bir şekilde bombalandığı bildirildi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta da İsrail ordusu, el-Emel Mahallesi'nde "Arafe" ailesine ait bir evi bombaladı.

Kaynak: AA
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