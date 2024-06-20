İsrail ordusu, Gazze'de ticari kamyonları koruyan Filistinli güvenlik personelini öldürdü

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GAZZE, 20 Haziran (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ticari kamyonları koruyan en az 10 Filistinli güvenlik personeli İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

Filistinli yerel kaynaklar ve görgü tanıkları Çarşamba günü Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail uçaklarının kentin doğusunda ticari malların güvenliğini sağlayan bir grup güvenlik personelini hedef aldığını bildirdi.

Sağlık kaynakları ise saldırıda öldürülenlerin cansız bedenlerinin yanı sıra çok sayıda yaralının Avrupa Gazze Hastanesi'ne nakledildiğini belirtti.

İsrail ordusu olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Filistinli güvenlik kaynaklarına göre, İsrailli yetkililer daha önce yapılan istişareler doğrultusunda kısa süre önce Batı Şeria'dan gelen ticari malların savaştan bitap düşen güneydeki kuşatma bölgesine girmesine izin verdi.

Pazartesi gecesi ticari malları koruyan güvenlik personelini hedef alan İsrail hava saldırısında da en az 9 kişi öldürülmüştü. Böylece iki gün içinde benzer ikinci olay yaşanmış oldu.

Gazze'deki sağlık yetkilileri Çarşamba günü erken saatlerde yaptıkları açıklamada, geçtiğimiz Ekim ayından bu yana devam eden saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 37.396'ya yükseldiğini duyurdu.