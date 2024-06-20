İsrail ordusu, Gazze'de ticari kamyonları koruyan Filistinli güvenlik personelini öldürdü - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'de ticari kamyonları koruyan Filistinli güvenlik personelini öldürdü

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusu tarafından hedef alınan ticari malları koruyan en az 10 Filistinli güvenlik personeli öldürüldü. İsrail uçaklarının saldırısı sonucu ölenlerin yanı sıra çok sayıda yaralı da hastaneye kaldırıldı. İsrail ordusu henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı. Bu saldırı, son iki günde yaşanan benzer ikinci olay oldu. Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, Ekim ayından bu yana devam eden saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 37.396'ya yükseldi.

20.06.2024 10:30
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GAZZE, 20 Haziran (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ticari kamyonları koruyan en az 10 Filistinli güvenlik personeli İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

Filistinli yerel kaynaklar ve görgü tanıkları Çarşamba günü Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail uçaklarının kentin doğusunda ticari malların güvenliğini sağlayan bir grup güvenlik personelini hedef aldığını bildirdi.

Sağlık kaynakları ise saldırıda öldürülenlerin cansız bedenlerinin yanı sıra çok sayıda yaralının Avrupa Gazze Hastanesi'ne nakledildiğini belirtti.

İsrail ordusu olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Filistinli güvenlik kaynaklarına göre, İsrailli yetkililer daha önce yapılan istişareler doğrultusunda kısa süre önce Batı Şeria'dan gelen ticari malların savaştan bitap düşen güneydeki kuşatma bölgesine girmesine izin verdi.

Pazartesi gecesi ticari malları koruyan güvenlik personelini hedef alan İsrail hava saldırısında da en az 9 kişi öldürülmüştü. Böylece iki gün içinde benzer ikinci olay yaşanmış oldu.

Gazze'deki sağlık yetkilileri Çarşamba günü erken saatlerde yaptıkları açıklamada, geçtiğimiz Ekim ayından bu yana devam eden saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 37.396'ya yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua

İsrail, Refah, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze'de ticari kamyonları koruyan Filistinli güvenlik personelini öldürdü - Son Dakika

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