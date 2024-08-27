İsrail ordusu Gazze'de tutulan İsrailli bir esiri kurtardı - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'de tutulan İsrailli bir esiri kurtardı

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İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan 52 yaşındaki Qaid Farhan al-Qadi adlı İsrailli esiri düzenlediği operasyon ile kurtardı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 326 gündür devam ediyor.

27.08.2024 18:45
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- İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan İsrailli bir esiri kurtardı

TEL AVİV - İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde tutulan 52 yaşındaki Qaid Farhan al-Qadi adlı İsrailli esiri düzenlendiği operasyon ile kurtardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 326 gündür devam ediyor. İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde tutulan 52 yaşındaki Qaid Farhan al-Qadi adlı İsrailli esiri düzenlendiği operasyon ile kurtardı.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, al-Qadi'nin günün erken saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir tünelden Shayetet 13 birimine bağlı komandolar tarafından kurtarıldığı belirtilerek, söz konusu operasyonun İsrail Savunma Kuvvetleri Güney Komutanlığı, Shin Bet, IDF'nin 162. Tümeni tarafından yönetildiği aktarıldı.

Al-Qadi'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneye nakledildiği ifade edilen açıklamada, güvenlik tedbirleri nedeniyle söz konusu operasyon hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılamayacağı belirtildi.

Al-Qadi, 7 Ekim'den bu yana kurtarılan 8'inci esir

İsrail basını, Al-Qadi'nin Beerşeba'daki Soroka Tıp Merkezi'ne nakledildiğini ifade etti. Al-Qadi, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri tarafından kurtarılan 8'inci esir oldu.

Hamas, 105 esiri serbest bırakmıştı

Gazze'de hala 104 İsrailli esirin bulunduğu tahmin edilirken, IDF tarafından bugüne kadar 251 İsrailli esirden 34'ünün ise hayatını kaybettiği teyit edildi. Hamas, İsrailli ile geçtiğimiz sene kasım ayında varılan ateşkes çerçevesinde 105 esiri serbest bırakmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Gazze'de tutulan İsrailli bir esiri kurtardı - Son Dakika

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