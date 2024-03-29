İsrail Ordusu: Gazze'deki Çatışmalarda Bir Subay Öldü, 16 Asker Yaralandı - Son Dakika
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İsrail Ordusu: Gazze'deki Çatışmalarda Bir Subay Öldü, 16 Asker Yaralandı

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir subayının öldüğünü, 16 askerin yaralandığını duyurdu. Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı tarihten bu yana öldüğü açıklanan İsrail askerlerinin sayısı 598'e yükseldi. Aynı dönemde yaralanan asker sayısı da 3 bin 165'e çıktı. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda ise 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivil altyapı da tahrip ediliyor.

29.03.2024 19:33
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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir subayının öldüğünü, 16 askerin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmalarda komando birliğinde subay Alon Kudriashov'un yaşamını yitirdiği, 16 askerin de yaralandığı belirtildi.

Son ölümle Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, 254'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere öldüğü açıklanan İsrail askerlerinin sayısı 598'e yükseldi.

Bu dönemde yaralanan asker sayısı da 3 bin 165'e çıktı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu: Gazze'deki Çatışmalarda Bir Subay Öldü, 16 Asker Yaralandı - Son Dakika

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