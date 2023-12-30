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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaralanan askerlerin durumunu açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaralanan askerlerin durumunu açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatının başladığı tarihten bu yana yaralanan İsrail askerlerinin sayısını duyurdu. Buna göre, 431 askerin tedavisi devam ediyor ve bunlardan 44'ünün durumu ağır. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı tarihten itibaren 2 bin 180 asker yaralandı. Çatışmalarda ise binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde yaralanan askerlerin durumunu açıkladı
30.12.2023 - 21:15,
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İsrail ordusu, kara harekatının başladığı 27 Ekim'den bu yana yaralanan İsrail askerlerinden 44'ü ağır olmak üzere 431'inin tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaralanan ve hastanelerde tedavi gören İsrail askerlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde kara harekatının başlamasından bu yana yaralanan 431 subay ve asker halen hastanelerde tedavi görüyor. Bunlardan 44'ünün durumu ağır, 258'inin durumu orta derecede, diğerlerinin ise durumu hafif." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 936'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 2 bin 180 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 672 Filistinli öldürüldü, 56 bin 165 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 168'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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