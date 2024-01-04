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İsrail ordusu Gazze'deki Filistin Kızılayı merkezini vurdu, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'deki Filistin Kızılayı merkezini vurdu, 7 kişi yaralandı

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentindeki merkezini hedef aldığını ve saldırıda 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırı sonucunda yerinden edilmiş ve merkeze sığınan 7 Filistinli yaralandı. Saldırının topçu atışıyla mı yoksa hava saldırısıyla mı gerçekleştirildiği konusunda detay verilmedi. İsrail güçleri daha önce de Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini hedef almış ve 5 Filistinli ölmüş, 3 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail ordusu Gazze\'deki Filistin Kızılayı merkezini vurdu, 7 kişi yaralandı
04.01.2024 - 11:37,  Güncelleme: 11:38
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Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki merkezini vurduğunu, saldırıda 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'taki merkezlerinin 5. katını hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda yerinden edilmiş ve merkeze sığınan 7 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi. İsrail ordusunun topçu atışıyla mı yoksa hava saldırısıyla mı merkezi hedef aldığına ilişkin detay verilmedi.

Filistin Kızılayının paylaştığı videoda ise merkezden dumanlar yükseldiği görülüyor. Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezine yerlerinden edilmiş 14 bin Filistinlinin sığındığı belirtiliyor.

İsrail güçleri, 2 Ocak'ta yine Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini hedef almış, saldırıda 5 Filistinli ölmüş, 3 Filistinli de yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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