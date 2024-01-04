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İsrail ordusu, Gazze'deki Filistin Kızılayı merkezini vurdu: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'deki Filistin Kızılayı merkezini vurdu: 1 ölü, 6 yaralı

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentindeki merkezini vurduğunu, saldırıda bir Filistinlinin öldürüldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıda yerinden edilmiş ve merkeze sığınan bir Filistinlinin öldürüldüğü, 6 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi. Filistin Kızılayı merkezine yerlerinden edilmiş 14 bin Filistinlinin sığındığı belirtiliyor.

İsrail ordusu, Gazze\'deki Filistin Kızılayı merkezini vurdu: 1 ölü, 6 yaralı
04.01.2024 - 16:42,  Güncelleme: 16:46
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Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki merkezini vurduğunu, saldırıda bir Filistinlinin öldürüldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'taki merkezlerinin 5. katını hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda yerinden edilmiş ve merkeze sığınan bir Filistinlinin öldürüldüğü, 6 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Filistin Kızılayının paylaştığı videoda merkeze ve Kızılaya bağlı El-Emel Hastanesi çevresine şiddetli bombardımanla merkeze sığınanlar arasındaki panik durumu görülüyor.

Kızılay, El-Emel Hastanesi çevresine yönelik şiddetli topçu saldırılarının arttığını kaydetti.

Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezine yerlerinden edilmiş 14 bin Filistinlinin sığındığı belirtiliyor.

İsrail güçleri, 2 Ocak'ta yine Han Yunus'taki FilistinKızılayı merkezini hedef almış, saldırıda 5 Filistinli ölmüş, 3 Filistinli de yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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