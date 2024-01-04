İsrail ordusu, Gazze\'deki Filistin Kızılayı merkezini vurdu: 1 ölü, 6 yaralı

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki merkezini vurduğunu, saldırıda bir Filistinlinin öldürüldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'taki merkezlerinin 5. katını hedef aldığı belirtildi.
Saldırıda yerinden edilmiş ve merkeze sığınan bir Filistinlinin öldürüldüğü, 6 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.
Filistin Kızılayının paylaştığı videoda merkeze ve Kızılaya bağlı El-Emel Hastanesi çevresine şiddetli bombardımanla merkeze sığınanlar arasındaki panik durumu görülüyor.
Kızılay, El-Emel Hastanesi çevresine yönelik şiddetli topçu saldırılarının arttığını kaydetti.
Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezine yerlerinden edilmiş 14 bin Filistinlinin sığındığı belirtiliyor.
İsrail güçleri, 2 Ocak'ta yine Han Yunus'taki FilistinKızılayı merkezini hedef almış, saldırıda 5 Filistinli ölmüş, 3 Filistinli de yaralanmıştı.
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