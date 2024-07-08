İsrail ordusu, Gazze'deki hastaneye saldırdı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'deki hastaneye saldırdı

İsrail ordusu, Gazze kent merkezindeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırarak zorla tahliye emri verdi. Protestan Kilisesi hastanenin kapatılmasını kınadı. Hastaneye sığınanlar, sağlık personeli ve hastaların tehlikede olduğu belirtildi. Gazze'de sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği ve hastanenin en çok ihtiyaç duyulduğu zamanda devre dışı kaldığı vurgulandı.

08.07.2024 17:31
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İsrail ordusunun, Gazze kent merkezinde yeniden başlattığı kara saldırıları karşısında zorla tahliye emri verdiği El-Ehli Baptist Hastanesine ait bir ambulansın hedef alındığı bildirilirken Kudüs'teki Protestan Kilisesi hastanenin kapatılmasını kınadı.

Kudüs'teki Protestan Kilisesi yaptığı yazılı açıklamada, Gazze merkezindeki El-Ehli Baptist Hastanesi çevresinin dün akşam yoğun SİHA saldırısına uğradığını belirtti.

İsrail ordusunun, hastanenin bulunduğu bölgeyi "savaş bölgesi" ilan ettiği ve zorla tahliye emri verdiği kaydedildi.

Hastaneye sığınanlar, sağlık personeli ve hastaların, hastaneyi terk etmeye başladığını aktaran Kilise, bu durumun hasta ve yaralıları tehlikeye attığını vurguladı.

Kilise, sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği Gazze'de hastanenin "en çok ihtiyaç duyulduğu" zamanda devre dışı kaldığına dikkati çekti.

Bir ambulansın hastaneye dönerken bugün hedef alındığı aktarılan açıklamada ayrıca içindeki sağlık personeli ve hastanın durumu hakkında bilgi sahibi olunmadığı ifade edildi.

Kudüs Protestan Kilisesi Başpiskoposu Husam Naum da hastanenin kapatılmasını en şiddetli şekilde kınarken, savaş döneminde sağlık hizmetlerinin önemli olduğunu ve hastanenin bir an önce açılması gerektiğini belirtti.

Gazze Şeridinin kuzeyi ve Gazze şehrine yeniden kara saldırıları başlatan İsrail ordusu, kuzeydeki bazı mahallelere zorla tahliye kararları çıkardı.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 2 milyonu zorla yerinden edildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

Saldırılardan kaçarak Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Eski Şehir bölgesi dahil bazı mahallelerin dün boşaltılmasını isteyen İsrail ordusu, bugün de yeni bir duyuru yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan paylaştığı haritalı mesajında, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Sabra, Rimal, Tel el-Heva ve Derec mahallelerindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze'deki hastaneye saldırdı - Son Dakika

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