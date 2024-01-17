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İsrail ordusu Gazze'deki kabristanı tahrip etti - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'deki kabristanı tahrip etti

İsrail ordusuna ait tank ve buldozerler, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi çevresindeki kabristanı tahrip etti. Mezarlıkta çok sayıda kabir yıkıldı ve bazı cenazeler ortaya saçıldı. Bu saldırı, bölgedeki kabristanın daha önce de İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından bombalandığı bilgisiyle birlikte değerlendiriliyor.

İsrail ordusu Gazze\'deki kabristanı tahrip etti
17.01.2024 - 14:34,
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İsrail ordusuna ait tank ve buldozerler, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresindeki kabristanı tahrip etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait tank, buldozer ve zırhlı araçlar, Nasır Hastanesi çevresinden birkaç yüz metre geri çekildi.

Çekilirken ardından büyük bir yıkım bırakan ordunun, bölgedeki kabristanı da tahrip ettiği ortaya çıktı.

Mezarlıkta çok sayıda kabrin yıkıldığı ve bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görüldü.

Filistinlilerin, mezardan çıkarılan cenazeleri bir araya topladığı ifade edildi.

Mezarlığın daha önce de İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından defalarca bombalandığı ve yüzlerce kabrin yıkıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 525 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 362 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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