İsrail ordusu Gazze'deki son hastaneyi hedef aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'deki son hastaneyi hedef aldı

İsrail ordusu Gazze\'deki son hastaneyi hedef aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Kemal Advan Hastanesi'ni topçu atışlarıyla hedef alarak büyük yıkıma yol açtı. Hastane yönetimi, İsrail ordusunun tekrar saldırı düzenlemesi korkusuyla hastaları ve sağlık personelini tahliye etmeye başladı. Böylece, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren son hastane de hizmet dışı kaldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve sivil altyapı tahrip edildi.

21.05.2024 16:29
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İsrail ordusunun çevresini hedef almasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren son hastane olan Kemal Advan'dan hastalar ile sağlık personelinin tahliyesine başlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi'nin hasta kabul ve acil servisini topçu atışlarıyla hedef alarak hastaların hastaneye ulaştığı bölümde büyük yıkıma yol açtı.

İsrail ordusunun saldırısı ve İsrail birliklerinin hastanenin çevresinde bulunması nedeniyle hastane yönetimi, İsrail ordusunun 12 Aralık 2023'te yaptığı gibi tekrar hastaneye baskın düzenlemesi veya hedef alması korkusuyla yaralı, hasta ve sağlık ekibini tahliye etmeye başladı.

Böylece, Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesindeki El-Avde Hastanesi'nin İsrail ordusunca kuşatılması ve hizmet dışı bırakılmasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren hastane kalmadı.

İsrail ordusu dün, topçu atışlarıyla El-Avde Hastanesi'nin üst katını hedef almıştı.

Hastane yönetimi, İsrail ordusunun hastaneye uyguladığı kuşatma nedeniyle sağlık personelinin hasta ve yaralılara tıbbi müdahalede bulunamadığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, 10 gün önce hala yüzbinlerce Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ve çevre bölgelere yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak yeni bir kara saldırısı başlatmış, birçok bölge ve mahallenin boşaltılmasını istemişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 562 Filistinli öldürüldü, 79 bin 652 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Gazze'deki son hastaneyi hedef aldı - Son Dakika

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