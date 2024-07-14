İsrail ordusu, Gazze'deki UNRWA okuluna saldırdı: 12 ölü - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'deki UNRWA okuluna saldırdı: 12 ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait bir okula saldırdı. İlk belirlemelere göre saldırıda 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu, Gazze'deki okulları ve kampları sık sık vuruyor. UNRWA Genel Komiseri, İsrail saldırılarının başladığı tarihten bu yana Gazze'deki okullarının üçte ikisinin hedef alındığını açıklamıştı.

14.07.2024 17:00
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıda ilk belirlemelerde göre 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan UNRWA'ya ait Ebu Urayban Okulu'nu bombaladığı belirtildi.

Hastaneye saldırı sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 ölü, çok sayıda da yaralı getirildiği kaydedildi.

Yaralılardan bazıları ise Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, sık sık yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları ve kampları da vuruyor.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 10 Temmuz'daki açıklamasında, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki okullarının üçte ikisinin hedef alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze'deki UNRWA okuluna saldırdı: 12 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze'deki UNRWA okuluna saldırdı: 12 ölü - Son Dakika
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