İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 Subayının Öldürüldüğünü Duyurdu - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 Subayının Öldürüldüğünü Duyurdu

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi\'nde 3 Subayının Öldürüldüğünü Duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda 3 subayının hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığı bilgilere göre, Gazze'de karadan yapılan işgal operasyonunda 3 asker öldü ve 2 asker yaralandı. Ölen askerlerin isimleri Yarbay Netanel Yaacov Elkovy, Yüzbaşı Yair Cohen ve Binbaşı Ziv Chen olarak belirtildi. Olayın Gazze'nin güneyindeki bir binada meydana gelen patlama sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

13.02.2024 08:31  Güncelleme: 08:39
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İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıların devam ettiği Gazze Şeridi'nde 3 subayının öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail ordusundan aktardığı açıklamada, Gazze'de karadan işgal operasyonu yürüten 630. taburdan 3 asker öldürülürken 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybeden askerlerin Yarbay Netanel Yaacov Elkovy, Yüzbaşı Yair Cohen ve Binbaşı Ziv Chen olduğu kaydedildi.

Askerlerin Gazze'nin güneyindeki bir binada patlayıcının infilak etmesi sonucu öldükleri, aynı olayda 2 askerin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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