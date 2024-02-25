İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde çıkan çatışmalarda bir asker daha öldü

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda Ido Eli Zrihen (20) adındaki bir askerin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 579 İsrail askerinin öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu bugün sabah Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 692 Filistinli öldürüldü, 69 bin 879 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.