İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde çıkan çatışmalarda 8 asker yaralandı

İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte çıkan çatışmalarda 8 askerinin yaralandığını bildirdi.
İsrail ordusunun resmi sitesinde yer alan bilgilerde, Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı karadan saldırılarda yaralanan asker sayısının 1408'e yükseldiği belirtildi.
Bunlardan 289 askerin ağır yaralandığı aktarılırken, Gazze'deki çatışmalarda son bir günde 8 askerin daha yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusunun açıklamalarına göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askeri öldürüldü.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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