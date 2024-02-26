İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 8 asker yaralandı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 8 asker yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde çıkan çatışmalarda 8 asker yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte çıkan çatışmalarda 8 askerinin yaralandığını bildirdi. Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı günden bu yana 580 asker öldürülürken, 29 bin 782 Filistinli hayatını kaybetti ve 70 bin 43 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu ve sivil altyapının da tahrip edildiği belirtiliyor.

26.02.2024 17:04  Güncelleme: 17:06
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İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte çıkan çatışmalarda 8 askerinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun resmi sitesinde yer alan bilgilerde, Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı karadan saldırılarda yaralanan asker sayısının 1408'e yükseldiği belirtildi.

Bunlardan 289 askerin ağır yaralandığı aktarılırken, Gazze'deki çatışmalarda son bir günde 8 askerin daha yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun açıklamalarına göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askeri öldürüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 8 asker yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 8 asker yaralandı - Son Dakika
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