İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde El Bombası Patlaması Sonucu 1 Asker Öldü - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde El Bombası Patlaması Sonucu 1 Asker Öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği operasyonlar dışında bir faaliyet sırasında el bombasının patlaması sonucu 1 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve sonuçların askeri savcılığa sunulacağı belirtildi. Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sonucu ölen İsrailli asker sayısı ise 683'e yükseldi.

22.07.2024 22:25
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde el bombasının infilakı sonucu 1 askerinin öldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki operasyon kapsamı dışında bir faaliyet sırasında el bombasının patlaması sonucu bir asker hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi.

Olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve sonuçların askeri savcılığa sunulacağı belirtildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde ise ölen askerin Yüzbaşı Mordechai Kadmon olduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldüğü açıklanan İsrailli asker sayısı 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 683'e yükseldi.

İsrail ordusu, 1089'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 4 bin 199 askerinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde El Bombası Patlaması Sonucu 1 Asker Öldü - Son Dakika

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