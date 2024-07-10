İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir asker daha öldü

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, komando birliğinden 21 yaşındaki Tal Lahat'ın, Gazze Şeridi'nin merkezindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldüğü açıklanan İsrailli asker sayısı 325'i karadan işgal sürecinde olmak üzere, 681'e yükseldi.

Saldırılarda bugüne kadar 2 bin 105'i karadan işgal süresince olmak üzere, 4 bin 125 İsrail askeri yaralandı.