İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerin daha öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.
İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 20 Temmuz'daki çatışmalarda ağır yaralanan, Givati Tugayı'ndan Çavuş Yonatan Aharon Greenblatt'ın (21) öldüğü belirtildi.
İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 İsrail askeri öldürüldü.
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