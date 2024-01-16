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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan askerin ölümünü açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan askerin ölümünü açıkladı

İsrail ordusu, 29 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda yaralanan bir askerin öldüğünü açıkladı. Bu açıklama ile birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askeri sayısı 524'e yükseldi. Aynı günkü çatışmada bir yedek asker de ağır yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'ndeki çatışmalarda yaralanan askerin ölümünü açıkladı
16.01.2024 - 15:37,
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İsrail ordusu, 29 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda yaralanan bir askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere öldürülen İsrail askeri sayısının 524'e çıktığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde 29 Aralık'ta yaşanan çatışmalarda yaralanan bir subayın daha öldüğü aktarılan açıklamada, aynı günkü çatışmada bir yedek askerin de ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda bir askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA
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