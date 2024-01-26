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İsrail Ordusu, Han Yunus'ta Yoğun Çatışmalar Yaşandığını Duyurdu - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Han Yunus'ta Yoğun Çatışmalar Yaşandığını Duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin derinliklerinde yoğun çatışmaların yaşandığını duyurdu. İsrail güçleriyle Gazze'deki direniş grupları arasında gerçekleşen çatışmalarda İsrail Hava Kuvvetleri Han Yunus'un çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi ve Hamas'a ait askeri hedefleri vurdu. İsrail ordusuna ait tanklar ve keskin nişancılar da bölgede yoğun çatışmalara katıldı. İsrail Deniz Kuvvetleri ise Gazze Şeridi sahiline yakın bölgelere yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail Ordusu, Han Yunus\'ta Yoğun Çatışmalar Yaşandığını Duyurdu
26.01.2024 - 12:59,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin derinliklerinde "yoğun çatışmalar" yaşandığını duyurdu.

İsrail ordusundan devam eden saldırılar ve yaşanan çatışmalarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada İsrail güçleriyle Gazze'deki direniş grupları arasında yoğun çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

İsrail Hava Kuvvetlerinin Han Yunus'un çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, Hamas'a ait askeri hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait tankların ve keskin nişancıların bölgede yoğun çatışmalar içinde olduğuna işaret edildi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir altyapı tesisine saldırı düzenlediği ifade edilen açıklamada, direnişçiler tarafından kullanıldığı iddia edilen bir binada çok sayıda tanksavar füzesinin bulunduğu bildirildi.

İsrail Deniz Kuvvetlerinin de Gazze Şeridi sahiline yakın bölgelere yoğun saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 83 Filistinli öldürüldü, 64 bin 487 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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