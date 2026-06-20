İsrail Ordusu Hizbullah'ı Suçladı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Hizbullah'ı Suçladı

20.06.2026 15:18
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İsrail, ABD-İran mutabakatına rağmen Hizbullah'ı vurdu, 28 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ABD- İran mutabakatı ve ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar için Hizbullah'ı suçladı.

İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyinde gece saatlerden itibaren düzenlediği şiddetli saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Hizbullah'ın gece boyu Lübnan'ın güneyindeki İsrail güçlerine 50'den fazla roket ve İHA fırlatarak ateşkesi ihlal ettiği öne sürülen açıklamada, İsrail ordusunun buna yanıt olarak Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenlediği savunuldu.

İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda Hizbullah'a ait onlarca roket fırlatma mevzileri, askeri depoları, komuta merkezi ile Hizbullah mensuplarının hedef alındığı ileri sürüldü.

İsrail'in ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sur ve Sayda kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 28 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da dün Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini açıklamıştı.

İran ve ABD arasında varılan mutabakata göre Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes uygulanacağı belirtilmiş, bu durum İsrail'de tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Hizbullah'ı Suçladı - Son Dakika

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