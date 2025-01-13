İsrail Ordusu İHA Saldırısını Engelledi

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İsrail ordusu, Yemen'den ülkenin güneyine doğru fırlatılan insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adree, yayımladığı açıklamada, Yemen'den İsrail'in güneyine İHA ile düzenlenen saldırının İsrail Hava Kuvvetleri tarafından engellendiğini belirtti.

Yemen'deki Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, İsrail'e yönelik sık sık füze ve İHA saldırıları düzenliyor.