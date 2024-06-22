İsrail ordusu Kalkilya'da iki Filistinliyi öldürdü

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RAMALLAH, 22 Haziran (Xinhua) -- İsrail ordusu Cuma günü Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde iki Filistinliyi öldürdü.

Kalkilya Valisi Hossam Abu Hamda, Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail özel kuvvetlerinin şehir merkezine sızdığını ve içinde iki gencin bulunduğu araca ateş açtığını belirtti.

Hamda, İsrail güçlerinin bölgede askeri bir kordon oluşturarak ambulansın araca ulaşmasını engellediğini, araca el koyduğunu ve öldürdükleri iki kişinin cansız bedenlerini götürdüğünü sözlerine ekledi.

İsrail devlet televizyonu Kan TV ise aynı gün yayımladığı haberde, İsrail güçlerinin Kalkilya'da bir araçta seyahat eden ve "saldırı düzenlemeyi" planlayan iki İslami Cihad hareketi mensubunu öldürdüğünü bildirdi.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria'daki şehir, köy ve kamplarda İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşanırken, gerilim giderek tırmanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail, çatışmaların başlamasından bu yana Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ve Kudüs'ün doğusunda hava saldırıları düzenleyip ateş açarak 550'den fazla Filistinliyi öldürdü.