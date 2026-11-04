İsrail ordusu Kuneytra kırsalında 5 araç ve 3 tankla köylere baskın düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail ordusu Kuneytra kırsalında 5 araç ve 3 tankla köylere baskın düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İsrail ordusu, Kuneytra kırsalındaki çok sayıda köye 5 araçlık askeri konvoyla baskın düzenledi. Cıbata el-Haşeb köyü Zuhur Tepesi'nde 3 tankla arama-tarama ve devriye yürütüldüğü bildirildi.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalında çok sayıda köye askeri araç ve tanklarla baskın düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait 5 araçtan oluşan askeri konvoy, Kuneytra kırsalındaki Mareya, Abidin, Cemle, Soysun, Misretiyye ve Sudi köylerinden ilerledi.

Öte yandan İsrail güçlerinin, Kuneytra'ya bağlı Cıbata el-Haşeb köyündeki Zuhur Tepesi mevkisinde 3 tanktan oluşan bir konvoyla arama-tarama ve devriye faaliyeti yürüttüğü bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İsrail, anormalliğiyle karşımıza çıkarak Suriye'ye yaklaşık 500 hava ve topçu saldırısı, 1200'den fazla içeri sızma, Suriyelilere yönelik yaklaşık 300 tutuklama ve alıkoyma ile saldırmakta. Bu durum Suriye'nin istikrarını tehdit etmekte ve tüm dünyanın yönelimiyle çelişmektedir." demişti.

Kaynak: AA
İsrail OrdusuPolitikaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt’ın kaderi belli oldu Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu
Türkiye’nin konuştuğu imam AK Parti kanadından da ilk yorum geldi Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Emre Belözoğlu’nun ekibi belli oldu Tam 11 isim var Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim var
Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde gerilim Ailesi tabutu bırakmadı Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
17:31
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
17:28
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
16:51
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı Bir gecede tüm hesaplar değişti
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 17:37:48. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail ordusu Kuneytra kırsalında 5 araç ve 3 tankla köylere baskın düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android