İsrail Ordusu Lübnan'a Saldırı Tehdidinde Bulundu
İsrail Ordusu Lübnan'a Saldırı Tehdidinde Bulundu

09.05.2026 10:47
İsrail ordusu, Lübnan'daki 9 beldeye yönelik saldırı tehdidinde bulunarak halkı göçe zorladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 9 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Tayr Debba, Abbasiye, Burc Rahal, Maarub, Bariş, Arzoun, Cenneta, Zarariye, and Ayn Baal beldelerini hedef alacaklarını bildirdi.

Adraee, bölgedeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

Adraee'nin saldırı tehdidinde bulunduğu beldeler Lübnan'ın güneyinde İsrail işgali altındaki alanların dışında kalırken, beldelerden altısına daha önce de saldırı tehdidinde bulunuldu.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde daha önce de çok sayıda belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
