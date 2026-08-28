İsrail Ordusu Lübnan'a Saldırılara Devam Ediyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki çeşitli beldelere topçu atışıyla saldırılar düzenlediği, bazı evleri patlattığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre ateşkese rağmen İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye beldesine bağlı Kefr Rumman ile Debşe bölgelerine aralıklarla topçu atışıyla saldırılar gerçektirdi.

Sur'da ise El-Mansuri bölgesinin doğu ve güney mahalleleri topçu atışıyla hedef alındı.

Hula ile Selugi beldeleri de topçu atışıyla saldırılara sahne olurken söz konusu beldelere aynı zamanda İsrail ordusundan ağır silahlarla ateş açıldı.

Öte yandan İsrail ordusunun Kefer Tebnit ile Talusa beldelerinde bazı evleri patlattığı, bazılarını ateşe verdiği aktarıldı.

2 Mart'tan bu yana 4 bin 350 kişi yaşamını yitirdi

Söz konusu bölgelerdeki saldırılarda can kaybı ya da yaralanmalara dair bilgi verilmezken, Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda yaşanan can kaybına ilişkin son verileri açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 350'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, yaralı sayısının da 12 bin 318'e çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.