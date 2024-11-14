İsrail ordusu, karadan işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 1 askerinin öldüğünü bildirdi.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda bir teğmenin öldüğü belirtildi.
Aynı çatışmada rütbesi belirtilmeyen bir askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.
Dün de 6 İsrail askerinin Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda öldüğü açıklanmıştı.
İsrail makamlarının Lübnan'daki çatışmalarda toplamda kaç askerin öldüğüne dair bir verisi bulunmuyor.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ordusu Lübnan'da Çatışmada Asker Kaybı Verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?