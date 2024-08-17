İsrail ordusu Lübnan'da motosikleti hedef aldı, 1 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail ordusu Lübnan'da motosikleti hedef aldı, 1 kişi öldü

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldığı ve 1 kişinin öldüğü belirtildi. Saldırı sonucu hayatını kaybeden kişi için ambulanslar olay yerine sevk edildi.

17.08.2024 13:47
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İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldığı ve 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin doğusunda yer alan Kadmus beldesinde bir motosikleti vurdu.

Saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

NNA'nın geçtiği başka bir haberde, İsrail ordusunun Hanin beldesi vadisi ile Ayta eş-Şaab etrafındaki Hale Verde vadisini topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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