İsrail Ordusu Lübnan'dan Birlik Çekiyor

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İsrail basını, iki hafta içinde ateşkese varılma ihtimaline ilişkin değerlendirmeler sürerken İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden bazı birliklerini geri çektiğini yazdı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Lübnan'da ateşkes müzakerelerine katılan yetkililerin iki hafta içinde ateşkese varma ihtimalini değerlendirdiği belirtilerek, İsrail ordusunun bazı birliklerini eğitim amaçlı Lübnan'ın güneyinden çektiği aktarıldı.

Haberde, Lübnan'ın güneyinden hangi birliklerin çekildiğine yer verilmedi.

Lübnan'ın güneyindeki kara saldırılarının birkaç hafta daha sürmesinin beklendiği kaydedilen haberde, konuya ilişkin siyasi düzeyden karar beklendiği ifade edildi.

Haberde, "Görüşmelerde, özellikle ateşkes uygulama mekanizmasının başarısız olması durumunda İsrail'in Lübnan'ın güneyinde askeri hareket özgürlüğünü garanti altına alacak ek belgenin taslağının hazırlanması konusunda ilerleme kaydedildi." ifadesi kullanıldı.

İsmi açıklanmayan İsrailli yetkililerin, "bir anlaşmaya varılması için kararların İsrail'de alınması gerekiyor" dediği aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da 36. ve 91. tümenlerin Lübnan'ın güneyindeki kara saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, dün, İsrail'in tüm ateşkes önerilerini reddettiğini söylemişti.

??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 2 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 2 kişi öldü, 13 bin 492 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.