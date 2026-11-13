İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 5 beldeyi vurmayı ateşkese rağmen sürdürdü

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye topçu ateşi ve makineli tüfeklerle saldırı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail tankından Nebatiye kentine bağlı Meyfdun beldesinin El-Mişa bölgesindeki bir eve 2 top mermisi atıldı.

İsrail güçleri kentin Mercayun ilçesindeki Taluse ve Beni Hayyan beldelerini de topçu ateşine tutarken, Taluse yönüne makineli tüfeklerle ateş açtı.

Sur ilçesinde de Mecdel Zun ve Beyt es-Siyad beldeleri İsrail topçu birliklerinin hedefi oldu. İsrail askerleri ayrıca Mansuri beldesine giden ana yol yönünde makineli tüfeklerle ateş açtı.

Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş yaptı ancak herhangi bir saldırı düzenlemedi.

Saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. İki ülke arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes ise daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda en az 4 bin 390 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail, varılan anlaşmaya rağmen ülkedeki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.